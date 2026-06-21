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На побережье Балхаша открыли новую спасательную станцию 112

Объект обеспечит безопасность отдыхающих на территории туристического побережья, где расположено более 20 зон отдыха.

Сегодня 2026, 13:14
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МЧС РК Сегодня 2026, 13:14
Сегодня 2026, 13:14
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Фото: МЧС РК

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов принял участие в открытии новой спасательной станции в поселке Торангалык на побережье озера Балхаш. В церемонии также участвовал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. 

Новая станция находится в 43 километрах от города Балхаш. Комплекс капсульного типа оснащен всем необходимым для круглосуточного дежурства и проведения поисково-спасательных работ. В распоряжении подразделения имеются оперативно-спасательный автомобиль, лодка, средства связи и специальное оборудование. Для личного состава созданы комфортные условия для несения службы и отдыха. На территории оборудованы смотровая башня с обзором всей прибрежной зоны, пирс для оперативного выхода плавсредств, воркаут-зона, беседка и мангальная зона. Внутри станции размещены административный кабинет с необходимыми средствами связи, кухня, душевая, санитарный узел и комната отдыха.

По словам главы МЧС, открытие станции позволит значительно сократить время реагирования на происшествия. Ранее безопасность побережья обеспечивали подразделения из Балхаша, а время прибытия к месту вызова превышало 30 минут. Штат подразделения составит 12 человек, на дежурство будут заступать по три спасателя.

В рамках церемонии Чингис Аринов вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам и участникам реализации проекта, передал символический ключ от новой станции и ключи от оперативно-спасательной техники. Завершилось мероприятие торжественным перерезанием ленты и осмотром нового объекта, после чего гостям продемонстрировали возможности нового спасательного подразделения.

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