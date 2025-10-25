На побережье индийского города появилась токсичная пена после муссонных дождей
Экологи выражают обеспокоенность состоянием прибрежной экосистемы.
Побережье индийского города Ченнай покрылось густой токсичной пеной, образовавшейся после сильных муссонных дождей. Эксперты предупреждают о рисках для здоровья и экосистемы региона, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает издание India Today, опасное явление наблюдается в районе Паттинамбаккам, где дождевая вода из городских каналов смешивается с потоками устья реки Адьяр.
По словам экологов, причиной образования токсичной пены стало перемешивание сточных вод, содержащих фосфаты, бытовые отходы и химические вещества, поступающие с промышленных предприятий.
На первый взгляд белая пена выглядит безвредно, однако медики предупреждают, что длительный контакт с ней может вызвать тяжелые кожные заболевания и аллергические реакции.
Экологи выражают обеспокоенность состоянием прибрежной экосистемы: токсичные соединения в воде могут привести к отравлению морских организмов и нарушению цикла их размножения.
Местные власти уже направили специалистов для отбора проб воды и определения уровня загрязнения.
