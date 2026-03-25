На побережье Каспийского моря в селе Сайына Шапагатова, недалеко от Актау, обнаружили большое количество погибших лебедей. На необычную и тревожную находку обратил внимание казахстанский режиссер Канат Майлыбаев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По его словам, 23–24 марта он приехал в гости к другу и решил прогуляться к морю, поскольку дом находится недалеко от берега. Во время прогулки он заметил на побережье множество мертвых птиц.

«Я был в шоке — никогда раньше не видел столько погибших лебедей. Возможно, меня сам Бог послал увидеть этот вопиющий случай», — рассказал Майлыбаев.

Он отметил, что среди найденных птиц были как недавно погибшие особи, так и те, которые лежали на берегу уже некоторое время. При этом в районе практически нет жилых домов, поэтому, по его мнению, на происходящее могли долгое время не обращать внимания.

Также режиссер обратил внимание на сильное обмеление моря в этом районе, из-за чего люди, вероятно, редко посещают этот участок побережья.

По его словам, даже не проходя дальше вдоль берега, издалека можно было увидеть еще большее количество погибших птиц.

Канат Майлыбаев намерен придать случившемуся огласку и планирует снять документальный фильм, чтобы привлечь внимание к проблеме гибели животных на Каспии.