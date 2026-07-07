На побережье Каспия возле Актау утонул мужчина

Трагический случай произошел на побережье Каспийского моря в районе базы отдыха Caspian Star недалеко от Актау. Во время купания начали тонуть мужчина и его сын. Несмотря на усилия отдыхающих и медиков, спасти мужчину не удалось.

По информации Lada.kz, о происшествии стало известно после того, как с берега раздались крики о помощи. Несколько отдыхающих сразу бросились в море. Из-за сильных волн добраться до ребенка было непросто, однако мужчине удалось вытащить подростка из воды. Позже выяснилось, что в море остается его отец.

Очевидцы смогли доставить на берег обоих пострадавших, однако мужчина к тому моменту находился без сознания.

До прибытия экстренных служб отдыхающие самостоятельно проводили сердечно-легочную реанимацию. Затем к оказанию помощи подключились спасатели и две бригады скорой медицинской помощи. Несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, врачи констатировали смерть мужчины.

Как отмечают свидетели происшествия, трагедия произошла на необорудованном участке побережья, где отсутствует постоянный спасательный пост. Кроме того, нестабильная мобильная связь осложнила оперативный вызов экстренных служб.

По словам очевидцев, один из водителей внедорожника помог доставить спасателей и медиков к месту происшествия, поскольку автомобиль скорой помощи не смог проехать по песчаному берегу.

Спасенного подростка, а также одного из мужчин, участвовавших в спасательной операции, осмотрели врачи. Медицинская помощь им потребовалась на месте.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области обстоятельства произошедшего уточняются. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости отдыхать только на оборудованных пляжах и не заходить в воду во время сильного волнения моря.