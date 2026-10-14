На побережье Мангистау нашли 15 мёртвых тюленей

На побережье Тупкараганского района Мангистауской области обнаружили 15 туш каспийских тюленей. Специалисты выясняют причины гибели животных. 13 октября сотрудники службы по охране животного мира обследовали береговую линию от Баутинской косы до местности Асан. Туши находились в разной степени разложения.

Для установления причин гибели животных специалисты отбирают биоматериалы и пробы морской воды. Коммунальные службы собирают и вывозят туши для утилизации. Напомним, 11 октября жительница обнаружила мёртвых тюленей на побережье в районе Баутино.