На побережье озера Алаколь открыто универсальное спасательное подразделение

Сегодня на побережье озера Алаколь в области Абай введено в эксплуатацию универсальное спасательное подразделение. В торжественной церемонии приняли участие аким области Берик Уали, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Шынгыс Аринов, представители органов гражданской защиты, передает BAQ.KZ.

Строительство нового спасательного подразделения началось в июле прошлого года. Объект расположен вблизи села Кабанбай. Одноэтажное здание оснащено боксами для специальной техники и плавсредств. В распоряжении подразделения – 6 единиц спецтехники, в том числе 2 спасательных катера и 2 гидроцикла.

Глава региона отметил, что открытие нового подразделения является важным шагом в обеспечении безопасности туристов, прибывающих на Алаколь.

«Алаколь — жемчужина нашей страны. Вдоль береговой линии протяжённостью 4 километра в купальный сезон функционируют 230 баз отдыха, более 100 торговых объектов и свыше 50 предприятий общественного питания. В прошлом году здесь отдохнули более 100 тысяч туристов, в том числе иностранные гости. Такой масштаб туристического потока требует особого внимания к вопросам безопасности. Открываемое сегодня универсальное спасательное подразделение оснащено всей необходимой техникой. Кроме того, для оперативного реагирования запущен капсульный модуль. Также в селе Кабанбай начато строительство пожарного депо. В ходе визита в область Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на продолжение строительства будут выделены средства и со стороны Правительства будет оказана необходимая поддержка. Таким образом, создаются все условия для комфортного и безопасного отдыха туристов. Пожарные и спасатели – это представители почетных профессий, которые в любой момент готовы рисковать собственной жизнью ради спасения других. Их труд всегда высоко ценится государством и обществом. Уверен, что новое подразделение не только облегчит вашу работу, но и повысит эффективность профилактики чрезвычайных ситуаций», – сказал Берик Уали.

В ходе мероприятия районным спасателям были торжественно вручены ключи от 7 аварийно-спасательных и оперативно-служебных автомобилей. Также на территории подразделения высажены саженцы елей.

Затем аким области Берик Уали совместно с министром по чрезвычайным ситуациям Шынгысом Ариновым ознакомились с работой спасательного модуля, предназначенного для оперативного реагирования и обеспечения безопасности отдыхающих. Здесь же был представлен проект видеонаблюдения за побережьем с использованием технологий искусственного интеллекта.

Глава региона и министр также осмотрели побережье Алаколя с катера, ознакомившись с мерами безопасности и состоянием инфраструктуры.

В целях обеспечения безопасности отдыхающих на побережье установлено 17 спасательных вышек. Подготовлено 35 спасателей-инструкторов. В прошлом году проведено 42 рейдовых мероприятия, по итогам которых за нарушение требований безопасности составлено 15 административных протоколов.

В регионе в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» ведётся масштабная работа. На сегодняшний день по области функционирует 75 пожарных постов. В текущем году планируется открыть еще 12 новых.