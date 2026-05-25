  • На побережье Каспийского моря вновь обнаружили туши тюленей

Экологи проводят проверку морской воды после обнаружения мертвых животных на побережье Каспия.

Сегодня 2026, 06:14
182
Фото: Pixabay.com

На побережье Каспийского моря в Актау снова нашли мертвых тюленей. Экологи взяли пробы морской воды и начали проверку. Точное количество погибших животных пока устанавливается.

Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области. Туши тюленей были обнаружены 24 мая на побережье возле зоны отдыха «Шагала», расположенной за микрорайоном 1Б.

В настоящее время точное число найденных туш не раскрывается. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области взяли пробы морской воды. Результаты проверки обещают сообщить позже.

 
 
 
 
 
Маңғыстау Облысы Экология Департаменті (@mangystau_ecology_department) 分享的帖子

