На побережье Каспийского моря вновь обнаружили туши тюленей

На побережье Каспийского моря в Актау снова нашли мертвых тюленей. Экологи взяли пробы морской воды и начали проверку. Точное количество погибших животных пока устанавливается.

Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области. Туши тюленей были обнаружены 24 мая на побережье возле зоны отдыха «Шагала», расположенной за микрорайоном 1Б.

В настоящее время точное число найденных туш не раскрывается. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области взяли пробы морской воды. Результаты проверки обещают сообщить позже.