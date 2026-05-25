На побережье Каспийского моря вновь обнаружили туши тюленей
Экологи проводят проверку морской воды после обнаружения мертвых животных на побережье Каспия.
Сегодня 2026, 06:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 06:14Сегодня 2026, 06:14
182Фото: Pixabay.com
На побережье Каспийского моря в Актау снова нашли мертвых тюленей. Экологи взяли пробы морской воды и начали проверку. Точное количество погибших животных пока устанавливается.
Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области. Туши тюленей были обнаружены 24 мая на побережье возле зоны отдыха «Шагала», расположенной за микрорайоном 1Б.
В настоящее время точное число найденных туш не раскрывается. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области взяли пробы морской воды. Результаты проверки обещают сообщить позже.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Крупнейшая ракета SpaceX взлетела без экипажа в космос
- Дорожные работы охватили сразу несколько районов Актобе
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- Туркменистан сделал заявление по ситуации вокруг Тайваня