В 2025 году в Казахстане на реализацию мер по льготному финансированию предпринимательства будет направлено 275,2 млрд тенге. Об этом сообщил директор Департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики Дарын Абдуали на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

Меры реализуются в рамках Комплексной программы поддержки предпринимательства с участием Фонда "Даму" — через программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". По итогам 2024 года поддержкой через субсидирование кредитов воспользовались свыше 17 тысяч бизнес-проектов, общий объем кредитования составил около 1 трлн тенге. Гарантии по кредитам предоставлены для 8 тысяч проектов на сумму 310 млрд тенге.

"В текущем году средства будут распределены по регионам, где наблюдается наибольшая деловая активность — Алматы, Астана, Шымкент, а также Алматинская, Туркестанская и Актюбинская области. Среди приоритетных отраслей — обрабатывающая промышленность, транспорт, логистика и образование", — отметил Абдуали.

Также он подчеркнул, что с 2010 по 2024 годы экономическая эффективность использования бюджетных средств составила более 6 трлн тенге при вложениях в размере 1 трлн тенге. Таким образом, каждый тенге государственной поддержки возвращался в экономику с шестикратной отдачей — через налоги и рост деловой активности.

Ранее аграрии получили более 6 млрд тенге аванса на посевную.