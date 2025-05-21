На поддержку бизнеса направят свыше 275 млрд тенге
Фонд "Даму" профинансирует предпринимателей на 275 млрд тенге.
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В 2025 году в Казахстане на реализацию мер по льготному финансированию предпринимательства будет направлено 275,2 млрд тенге. Об этом сообщил директор Департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики Дарын Абдуали на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.
Меры реализуются в рамках Комплексной программы поддержки предпринимательства с участием Фонда "Даму" — через программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". По итогам 2024 года поддержкой через субсидирование кредитов воспользовались свыше 17 тысяч бизнес-проектов, общий объем кредитования составил около 1 трлн тенге. Гарантии по кредитам предоставлены для 8 тысяч проектов на сумму 310 млрд тенге.
"В текущем году средства будут распределены по регионам, где наблюдается наибольшая деловая активность — Алматы, Астана, Шымкент, а также Алматинская, Туркестанская и Актюбинская области. Среди приоритетных отраслей — обрабатывающая промышленность, транспорт, логистика и образование", — отметил Абдуали.
Также он подчеркнул, что с 2010 по 2024 годы экономическая эффективность использования бюджетных средств составила более 6 трлн тенге при вложениях в размере 1 трлн тенге. Таким образом, каждый тенге государственной поддержки возвращался в экономику с шестикратной отдачей — через налоги и рост деловой активности.
Ранее аграрии получили более 6 млрд тенге аванса на посевную.
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