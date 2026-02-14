В Алматинской области на поддержку социального предпринимательства выделено 200 миллионов тенге, передаёт BAQ.KZ.

Гранты предназначены для предпринимателей, реализующих социально значимые проекты. В частности, участвовать могут те, кто трудоустраивает представителей социально уязвимых групп населения, оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, производит специализированные товары, а также занимается иной общественно полезной деятельностью.

Максимальный размер финансирования на один проект составляет 5 миллионов тенге. Для участия в конкурсе претендентам необходимо быть зарегистрированными в реестре субъектов социального предпринимательства. Прием заявок осуществляется через информационную систему KEZEKTE.KZ.

К примеру, в прошлом году в регионе было профинансировано 28 проектов на общую сумму 140 миллионов тенге. По словам специалистов, такая поддержка позволяет реализовывать новые бизнес-инициативы и повышает интерес молодежи к предпринимательству.

Руководитель отдела областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Райымбек Иемберди уточнил сроки приема документов.