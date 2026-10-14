На поддержку промышленности и строительства в бюджете предусматривают 411 млрд теңге

Правительство представило проект трехлетнего бюджета в первом чтении в Курултае. На развитие реального сектора экономики в 2027 году предусмотрено 3,7 трлн теңге. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев, передает BAQ.KZ.

Реальный сектор экономики

Основную часть средств планируется направить на транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство, промышленность, предпринимательство и цифровое развитие.

На строительство автомобильных пунктов пропуска и пограничных отделений предусмотрено 447 млрд теңге, на республиканские автомобильные дороги - 105 млрд теңге.

В сельском хозяйстве на поддержку проектов АПК планируется направить 372 млрд теңге. Ещё 200 млрд теңге предусмотрено на капитализацию институтов развития для финансирования агропромышленного комплекса.

На поддержку промышленности и строительства заложено 411 млрд теңге. Средства предназначены для развития обрабатывающей промышленности, ЖКХ и других проектов.

Также предусмотрено финансирование высокоскоростного доступа к интернету и новых проектов в космической отрасли. В целом расходы на реальный сектор в 2027 году увеличиваются на 600 млрд теңге по сравнению с планом 2026 года.

347 стратегических проектов

Общий объем расходов, стимулирующих развитие экономики, в 2027 году составит 7,5 трлн теңге.

По словам Такиева, подход постепенно меняется: от безвозвратного финансирования государство переходит к инвестиционному кредитованию. Это позволит неоднократно использовать бюджетные ресурсы и привлекать дополнительные частные инвестиции.

«Все бюджетные инвестиционные проекты прошли фильтр приоритизации. На три года за счет Национального фонда планируется реализовать 347 стратегических проектов», - сообщил министр.

Основная часть средств сосредоточена в четырех направлениях: транспорт и логистика, социальная сфера, энергетика и водные ресурсы.

Реализация проектов позволит создать порядка 31 тысячи рабочих мест. Результатами развития инфраструктуры смогут воспользоваться около 13 млн человек.

Безопасность и государственное управление

На безопасность, государственное управление и резервы в 2027 году предусмотрено 4,9 трлн теңге.

Основная часть расходов, 3,3 трлн теңге, приходится на силовой блок. На государственное управление планируется направить 787 млрд теңге.