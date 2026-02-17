На поддержку реального сектора экономики Казахстана направят 8 трлн тенге
На реальный сектор экономики Казахстана выделят 8 трлн тенге, сообщил на заседании Правительства страны заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"В 2026 году предусмотрена капитализация АО "НИХ "Байтерек" до 1 трлн тенге.
С учетом фондирования реальный сектор экономики будет охвачен мерами поддержки в объеме порядка 8 трлн тенге.
Таким образом, высокую активность будут проявлять дочерние компании Холдинга "Байтерек", обеспечив финансирование перспективным кредитоспособным проектам в промышленности на сумму около 100-120 млрд долларов в период до 2030 года", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что проактивная политика экономического роста поможет ускорить индустриализацию и диверсифицировать экономику Казахстана, а также выполнить стратегические задачи, поставленные президентом.
