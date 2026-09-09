На подготовку к отопительному сезону предусмотрели 384 млрд тенге, в «красной зоне» осталось пять ТЭЦ

На ремонт электростанций, электрических и тепловых сетей в Казахстане в этом году предусмотрено 384 млрд тенге, на 9% больше, чем годом ранее. Одновременно число теплоэлектроцентралей в «красной зоне» сократилось с 19 до пяти. О ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону Министерство энергетики и Министерство промышленности и строительства сообщили в ответе на специальный запрос BAQ.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил держать подготовку к отопительному сезону на строгом контроле и завершить работы на всех объектах в установленные сроки.

На электростанциях ремонтируют 115 единиц основного оборудования

На энергообъектах работы идут по графику, утвержденному системным оператором.

В этом году на электростанциях запланирован капитальный ремонт 115 единиц основного оборудования, девяти энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины.

К настоящему времени полностью завершен ремонт четырех энергоблоков, 25 котлов и 12 турбин. Работы продолжаются на трех энергоблоках, 28 котлах и 23 турбинах.

По электросетевому хозяйству план предусматривает капитальный ремонт 17 098 км линий электропередачи, 444 подстанций, 3 408 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Сейчас отремонтированы 17 001 км линий, 404 подстанции и 3 290 распределительных пунктов. По данным Минэнерго, план выполнен на 98%.

Из 377 км тепловых сетей, где предусмотрены реконструкция и капитальный ремонт, работы полностью завершены на 271 км.

После выполнения запланированных мероприятий износ основного оборудования электростанций ожидается на уровне 52%, электрических сетей 65,7%, тепловых сетей 48%.

Территориальные департаменты Комитета государственного энергетического надзора и контроля регулярно выезжают на энергообъекты и проверяют ход ремонта.

Число ТЭЦ в «красной зоне» сократилось с 19 до пяти

По словам председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Ержана Ертаева, рейтинг теплоэлектроцентралей пересмотрен, при этом показатели изменились в лучшую сторону.

Количество станций в "красной зоне" сократилось с 19 до пяти. Число ТЭЦ в "желтой зоне" выросло с 11 до 19, а в "зеленой зоне" с семи до 14, - сообщил Ертаев.

За прошлый год количество случаев нарушения температурного графика на источниках тепла сократилось почти втрое, с 65 до 21. Число технологических нарушений снизилось на 15%.

Для ТЭЦ, которые остаются в «красной зоне», утверждены отдельные планы с конкретными сроками работ.

На ТЭЦ-2 в Актау запланирован ремонт трех котлов и двух турбин. Два котла уже отремонтированы. Один котел и две турбины остаются в ремонте.

На ТЭЦ-1 в Семее должны отремонтировать три котла. Два уже готовы, на третьем работы продолжаются.

На Уральской ТЭЦ из трех запланированных к ремонту котлов два готовы, один остается в ремонте. Износ станции снизился с 89,5% до 83,1%.

На ГРЭС-1 в Темиртау продолжается ремонт одного котла и одной турбины. Износ станции снизился с 53,48% до 52,47%.

На ТЭЦ-4 в Таразе в этом году капитально отремонтировали один котел. Износ станции сократился с 70,4% до 65,68%.

Кокшетау, Темиртау и Жезказган остаются на отдельном контроле

Ранее на заседании Правительства сообщалось о риске задержек ремонтной кампании в Кокшетау, Темиртау и Жезказгане. Комитет государственного энергетического надзора и контроля сообщил, что работы на источниках тепла в этих городах находятся на отдельном контроле.

На котельной РК-1 предприятия «Кокшетау Жылу» ремонт котла №4 завершен. На котельной РК-2 ремонт трех котлов находится на завершающей стадии.

На Жезказганской ТЭЦ в этом году предусмотрен ремонт двух котлов. Один уже готов, второй остается в ремонте. Износ станции снизился с 67,1% до 55%.

На ТЭЦ-2 Qarmet запланирован ремонт трех котлов и одной турбины. Один котел и одна турбина уже отремонтированы, два котла находятся в ремонте. Износ станции снизился с 54,9% до 52,95%.

К зиме готовы 98% автономных котельных

Министерство промышленности и строительства отслеживает готовность автономных котельных и социальных объектов.

Из запланированных 14 939 автономных котельных подготовлены 14 618, или 98%.

Стопроцентная готовность достигнута в Астане, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Актюбинской областях.

Самые низкие показатели отмечены в Шымкенте, 92%, и Алматы, 94,4%.

В сфере образования готовы 10 693 из 10 913 объектов, или 98%.

Все объекты подготовлены в областях Жетысу, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Абай и в Астане.

В Алматинской области показатель составляет 93%, в Актюбинской 93,9%.

В здравоохранении готовы 5 281 из 5 334 объектов. В данных министерства уровень готовности указан на отметке 98%.

Работы полностью завершены в областях Жетысу, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и в Астане. В Шымкенте показатель составляет 90%, в Алматы 92%.

Водопроводные сети готовы на 72%

В регионах продолжается ремонт инженерной инфраструктуры.

Из запланированных 1 808 км сетей водоснабжения отремонтированы 1 303 км, или 72%.

Работы полностью завершены в Северо-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях.

В Алматинской области показатель составляет 59,3%, в Жамбылской 60,1%, в Шымкенте 61%.

По сетям водоотведения выполнено 225 км из запланированных 306 км, или 74%.

В Алматинской области этот показатель составляет 62,3%, в Шымкенте 62,4%.

На складах накопили 4,5 млн тонн угля и 135 тыс. тонн мазута

На складах энергоисточников обеспечен нормативный запас твердого топлива. Сейчас там накоплено 4,5 млн тонн угля и 135 тыс. тонн мазута.

Общая потребность населения и коммунально-бытового сектора в угле на предстоящий отопительный сезон составляет 7,3 млн тонн.

Из них 5,7 млн тонн требуется населению, еще 1,6 млн тонн коммунально-бытовому сектору.

Для координации поставок при Комитете работает Республиканский штаб с участием акиматов, угледобывающих предприятий, операторов и КТЖ.

Параллельно разработана Единая цифровая платформа с элементами искусственного интеллекта и анализа данных, которая должна отслеживать движение угля.

В систему объединены данные 36 угледобывающих предприятий, железнодорожных перевозок с использованием 29 тысяч полувагонов, сведения о деятельности 586 операторов угольных тупиков. Платформа позволяет в режиме реального времени контролировать движение угля на всех этапах, от добычи и отгрузки до доставки населению и коммунально-бытовому сектору, автоматически выявлять риски дефицита и отклонения от утвержденных графиков, - сказал Ертаев.

Для автономных котельных запас угля сформирован на 69%, или 1,4 млн тонн. Запасы мазута достигли 88%, или 60 тыс. тонн, дизельного топлива 93%, или 39 тыс. тонн.

Минэнерго утвердило график поставок социального мазута на осенне-зимний период и продолжает контролировать этот процесс.

За задержку ремонта предприятия могут привлечь к ответственности

Перед началом отопительного сезона на энергетических предприятиях проводится комплексная оценка и создается специальная комиссия.

Документы на получение паспортов готовности от энергопроизводящих, энергопередающих, теплопроизводящих и теплотранспортирующих организаций принимаются ежегодно с 15 августа по 30 сентября. Сейчас Комитет продолжает прием документов.

Станции, которые без оснований затягивают графики ремонта или снижают темпы работ, ежемесячно рассматриваются на заседаниях Республиканского штаба.

Если территориальные департаменты выявят нарушение утвержденных сроков или снижение темпов ремонта, к предприятиям могут применить меры административной ответственности в соответствии с законодательством.

По данным двух министерств, подготовка к предстоящему отопительному сезону в целом идет в штатном режиме.