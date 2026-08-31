На полигоне Сарышаган военные провели необычный для зенитного комплекса С-300ПС пуск по наземной цели. Ракета поразила заданный объект. Одновременно подразделения отрабатывали защиту от беспилотников, противовоздушные засады и работу автоматизированных систем управления с элементами искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Пуск прошел во время совместных учений войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил «Ашық аспан 2026». Они стали частью стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс 2026».

Руководил маневрами заместитель министра обороны, главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков.

Главной проверкой стала готовность органов военного управления и подразделений к отражению массированного воздушного удара. Авиация, войска ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы действовали совместно, после выполнения огневых задач расчеты меняли позиции.

С-300ПС задействовали в новой для учений роли

Одним из наиболее заметных эпизодов стал пуск С-300ПС по объекту на земле. В Минобороны назвали применение комплекса по наземной цели новым элементом учений.

С-300ПС относится к мобильным зенитным ракетным системам семейства С-300П. Комплекс создавался для противовоздушной обороны и предназначен прежде всего для поражения воздушных целей. В западной классификации эта версия известна как SA-10B Grumble. Для ракет 5В55Р в справочнике Worldwide Equipment Guide указана зона поражения по дальности от 7 до 75 километров и по высоте до 25 километров.

То есть на Сарышагане систему, штатная задача которой связана с воздушными целями, проверили еще и при ударе по объекту на земле. По данным Минобороны, ракета успешно достигла заданной цели, после чего военные оценили возможности комплекса при таком сценарии.

В стрельбах участвовал и С-75. Это значительно более старый зенитный ракетный комплекс, принятый на вооружение еще в 1950-х годах. Его характеристики различаются в зависимости от модификации. Для С-75М указывается дальность поражения до 43 километров, ракета комплекса двухступенчатая и имеет радиокомандное наведение.

На учениях С-75 работал уже в составе эшелонированной системы ПВО. Такой принцип предполагает несколько рубежей защиты, на которых разные средства последовательно работают по воздушным целям.

Отдельно отрабатывали борьбу с беспилотниками

Военные сосредоточились на противодействии БПЛА разных типов. Расчеты тренировались действовать в составе эшелонированной ПВО и организовывать противовоздушные засады.

При такой тактике огневые средства скрытно занимают позиции и получают данные о цели извне. После этого расчет может вступить в работу, не раскрывая свое расположение заранее.

Радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы во время учений свели в единое информационно-разведывательное пространство. Это позволяет получать данные от разных средств наблюдения и передавать их подразделениям, которые работают по цели.

Еще один блок посвятили автоматизированным системам управления с элементами искусственного интеллекта. Их проверяли как инструмент поддержки командиров при принятии решений в быстро меняющейся воздушной обстановке.

Мы проверили способность подразделений действовать слаженно в условиях быстро меняющейся воздушной обстановки, отработали взаимодействие авиации, ПВО и радиоэлектронной борьбы. Поставленные задачи выполнены в полном объеме, - отметил командующий войсками ПВО полковник Адил Субебаев.

После маневров военные оценили готовность подразделений к работе при разных сценариях воздушной обстановки. Полученный опыт планируют учесть при дальнейшей подготовке Сил воздушной обороны.

Сарышаган остается одной из основных площадок для подобных маневров. Межвидовой учебно-тренировочный полигон расположен в Карагандинской области. В 2025 году во время другого крупного учения там задействовали более 1500 военнослужащих, около 200 единиц боевой и специальной техники и свыше 30 летательных аппаратов.