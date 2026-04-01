На полигоне в Ереване произошел взрыв, двое тяжело ранены

В результате инцидента пострадали два человека.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел в помещении рядом с постом охраны полигона, вероятно, из-за утечки газа.

"Около 18:00 поступила оперативная информация о том, что на полигоне Нубарашен, зарегистрированном в муниципалитете Еревана, произошел взрыв и пожар. Двое пострадавших, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии, были доставлены в Национальный ожоговый центр и одну из больниц Еревана", - пишут СМИ.