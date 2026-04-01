На полигоне в Ереване произошел взрыв, двое тяжело ранены
Взрыв произошел в помещении рядом с постом охраны полигона.
Сегодня 2026, 00:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com
Вечером в столице Армении - Ереване на полигоне Нубарашен произошел взрыв, за которым последовал пожар, передает BAQ.KZ со ссылкой на армянские медиа.
В результате инцидента пострадали два человека.
Согласно предварительной информации, взрыв произошел в помещении рядом с постом охраны полигона, вероятно, из-за утечки газа.
"Около 18:00 поступила оперативная информация о том, что на полигоне Нубарашен, зарегистрированном в муниципалитете Еревана, произошел взрыв и пожар. Двое пострадавших, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии, были доставлены в Национальный ожоговый центр и одну из больниц Еревана", - пишут СМИ.
Отмечается, что пострадавшими оказались директор полигона 36-летний Саргис Хачатрян и сотрудник 54-летний Эдик Мисакян.
