Казахстан готовится к росту пассажиропотока в праздничные дни: власти планируют дополнительные авиарейсы и железнодорожные поезда по ключевым направлениям. Об этом сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров на брифинге в правительстве, передаёт BAQ.KZ

По его словам, на период ближайших праздников будет увеличено количество авиарейсов. На основных маршрутах будут задействованы самолеты с увеличенной вместимостью, а также введены дополнительные рейсы, в частности по направлениям Алматы-Шымкент-Актау.

"По железнодорожным сообщениям также будут дополнительно поставлены поезда по основным направлениям.Эти меры входят в системную ежегодную работу по обеспечению удобного пассажирского сообщения в праздничные периоды и периоды отпусков. Увеличение рейсов и поездов направлено на снижение перегрузки и комфортное передвижение граждан.", — отметил вице-министр.

На вопрос о возможном росте стоимости билетов он ответил, что "в ближайшее время повышения цен не планируется".