Жертвами взрыва на предприятии на севере Китая стали восемь человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

ЧП произошло в одном из цехов завода биотехнологической компании Jiapeng в уезде Шаньинь города Шочжоу провинции Шаньси. О причинах взрыва информация не поступала.

Сообщается, что в связи с произошедшим задержан официальный представитель компании.

На месте создана следственная группа для расследования инцидента.