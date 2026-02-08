На предприятии в Китае прогремел взрыв: погибли восемь человек
В связи с произошедшим задержан официальный представитель компании.
Сегодня, 11:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:14Сегодня, 11:14
127Фото: Report
Жертвами взрыва на предприятии на севере Китая стали восемь человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.
ЧП произошло в одном из цехов завода биотехнологической компании Jiapeng в уезде Шаньинь города Шочжоу провинции Шаньси. О причинах взрыва информация не поступала.
Сообщается, что в связи с произошедшим задержан официальный представитель компании.
На месте создана следственная группа для расследования инцидента.
Самое читаемое
- В Костанайской области выявлены нарушения в сфере лицензирования
- Димаш Кудайберген запустил международный проект Voice Beyond Horizon с премьеры в Туркестане
- Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса
- Число жертв снегопадов в Японии с 20 января выросло до 45
- На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции