В Казахстане с 22 по 24 апреля пройдет региональный экологический форум. Мероприятие организуется по инициативе Президента, озвученной на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил в кулуарах Мажилиса министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, предварительный бюджет форума составляет около 2,7 млрд тенге, однако государственные средства на его проведение не будут использоваться.

«Сегодня бюджет посчитан - это примерно 2 миллиарда 700 миллионов тенге. Ни копейки из государственного бюджета мы не берем. Все это делается за счет спонсорских средств», - заявил Нысанбаев.

В рамках форума также пройдет международная выставка экологических технологий и решений. В ней примут участие около 160 компаний из 20 стран мира, которые представят современные разработки в сфере экологии.

«Они привезут новые технологии, которые уже внедряют и используют. Думаю, это будет очень полезно, и на площадке форума может быть подписано немало контрактов», - отметил министр.

Для проведения выставки планируется задействовать около 12 тысяч квадратных метров. Расходы на организацию экспозиции также возьмут на себя сами участники.

«Выставка полностью проводится за счет этих 160 компаний. То есть ни копейки бюджетных средств на это не расходуется», - подчеркнул глава Минэкологии.

Нысанбаев добавил, что форум станет площадкой для обсуждения ключевых экологических проблем региона и привлечения международного внимания к ним.

«На форуме будут обсуждаться основополагающие вопросы - проблемы Арала, Каспия, таяния ледников, трансграничных рек и многие другие. У нас будет возможность вести диалог с руководителями международных финансовых организаций, которые уже проявляют интерес к этим вопросам», - сказал министр.

По его словам, подобные мероприятия помогают привлекать «зеленые» инвестиции и формировать международные партнерства для решения экологических задач региона.