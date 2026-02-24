Сегодня в городе Актобе, в районе Алматы, в жилом массиве Жарык, на территории птицефабрики произошёл пожар в отдельно стоящем одноэтажном складе, предназначенном для хранения яиц, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как стало известно, на момент возгорания в помещении кур и яиц не было, здесь находилась картонная продукция.

– Пожар ликвидирован на площади 600 кв. м. Принятыми мерами не допущено распространение огня на рядом стоящее складское помещение. В ходе тушения из помещения были вынесены 2 газовых баллона, что позволило предотвратить возможное осложнение обстановки, – рассказал оперативный дежурный ДСПТ ДЧС Актюбинской области Канат Нагимов.

По информации МЧС, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.