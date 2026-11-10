Летний путь к Балхашу станет удобнее: завершено строительство объездной дороги
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Поездка к побережью Балхаша в летний сезон может стать комфортнее. На участке республиканской трассы Торангалык – Шубартубек завершено строительство четырёхкилометровой объездной дороги, которая позволит автомобилистам миновать железнодорожный переезд и не терять время в ожидании.
Новый участок призван разгрузить транспортный поток и сделать движение в направлении зон отдыха более свободным. Особенно актуальным это станет летом, когда к побережью озера Балхаш устремляется большое количество отдыхающих на автомобилях.
При строительстве дороги уложили два слоя асфальта. Все предусмотренные работы завершены.
Теперь у автомобилистов появится альтернативный маршрут, который поможет сократить время в пути и сделать дорогу к одному из популярных мест летнего отдыха удобнее.
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