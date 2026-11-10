  • Главная
  • Новости
  • На пути к олимпийской квалификации: казахстанский триатлет выступит на этапе Мировой серии в Абу-Даби

На пути к олимпийской квалификации: казахстанский триатлет выступит на этапе Мировой серии в Абу-Даби

10 Ноября 2026, 17:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК 10 Ноября 2026, 17:11
10 Ноября 2026, 17:11
99
Фото: НОК РК

Казахстанский спортсмен Дарын Конысбаев готовится проверить свои силы на международной арене. Он выступит на этапе Мировой серии по триатлону в Абу-Даби, где соберутся 55 участников мужских соревнований. На кону будут не только места на пьедестале, но и важные рейтинговые очки для олимпийской квалификации.

Мужской турнир состоится 13 ноября в Объединённых Арабских Эмиратах. Конысбаев заявлен на индивидуальный старт, который пройдёт на спринтерской дистанции.

Самое читаемое

Наверх