На пути к олимпийской квалификации: казахстанский триатлет выступит на этапе Мировой серии в Абу-Даби

Казахстанский спортсмен Дарын Конысбаев готовится проверить свои силы на международной арене. Он выступит на этапе Мировой серии по триатлону в Абу-Даби, где соберутся 55 участников мужских соревнований. На кону будут не только места на пьедестале, но и важные рейтинговые очки для олимпийской квалификации.

Мужской турнир состоится 13 ноября в Объединённых Арабских Эмиратах. Конысбаев заявлен на индивидуальный старт, который пройдёт на спринтерской дистанции.