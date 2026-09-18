«На работе оказывали давление»: семья погибшего сотрудника суда в Кокшетау требует расследования

Семья погибшего руководителя администрации Кокшетауского городского суда Аяна Дуйсекова обратилась к государственным органам с просьбой тщательно проверить обстоятельства его смерти. По словам близких, в последние месяцы мужчина мог подвергаться моральному и психологическому давлению на работе, передает BAQ.KZ.

Аян Дуйсеков занимал должность руководителя администрации городского суда Кокшетау. В публикации в Threads родственники рассказали, что он был предан своей профессии и планировал продолжать карьеру в судебной системе.

«Аян был честным, достойным и ответственным человеком. Он не искал лёгких путей – своим трудом, знаниями и преданностью профессии он постепенно добивался профессионального роста. За его плечами были многочисленные профессиональные достижения, в том числе на республиканском уровне», – говорится в публикации.

По словам семьи, Дуйсеков много работал, в том числе в выходные и нерабочее время. При этом дома его ждали супруга и двое маленьких детей. Родные отмечают, что в будущем мужчина планировал стать судьей.

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«Он полностью отдавал себя работе. Работал днём и ночью, выходил на работу в выходные дни, его вызывали в нерабочее время. И всё это несмотря на то, что дома его ждали молодая жена и двое маленьких детей. Но что происходило с ним на работе?», – заявили родственники.

Однако, как утверждают родственники, в последние месяцы ситуация на работе изменилась. Семья заявляет о моральном и психологическом давлении на Дуйсекова.

«По информации семьи, на Аяна оказывалось постоянное моральное и психологическое давление. Ему не давали спокойно выполнять свои обязанности, в отношении него был применён, по мнению семьи, несправедливое дисциплинарное взыскание », – написали близкие.

Отдельно родственники просят проверить обстоятельства, связанные со служебным жильем. По их словам, спустя несколько месяцев после предоставления квартиры возник вопрос о выселении Дуйсекова и его семьи.

Также близкие просят компетентные органы установить, оказывалось ли на мужчину давление со стороны сотрудников, и дать правовую оценку действиям должностных лиц. Семья также просит проверить информацию о том, что после смерти Дуйсекова некоторые сотрудники якобы ушли на больничный.

Что сказали в полиции

В Департаменте полиции Акмолинской области в ответ на запрос BAQ.KZ сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках досудебного расследования.

«По указанному факту осуществляется досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», – сообщили в ДП Акмолинской области.

Пока полиция не раскрывает другие детали расследования.