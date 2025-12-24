Этот фильм – о людях, для которых спорт стал не просто реабилитацией, а новым смыслом жизни. Пережив тяжёлые травмы, аварии и испытания, они не замкнулись в себе и не сдались, а сделали выбор в пользу движения вперёд.

Это история не о жалости и не об "ограниченных возможностях", а о характере, ответственности и ежедневной работе над собой. О силе дисциплины, которая формирует победителей, и о команде, чья поддержка превращает одиночную борьбу в общее движение к цели.

"Сила духа. Сила команды" – честный и живой рассказ о параспорте в Казахстане сегодня и о людях, которые доказывают, что настоящих ограничений не существует.