На развитие Алаколя направят 15,4 млрд тенге: Токаев принял акима области Абай

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай Берика Уали, который представил отчет о социально-экономическом развитии региона и рассказал о ключевых инвестиционных проектах.

По словам акима, в 2025 году объем валового регионального продукта достиг 3,9 трлн тенге. За первые четыре месяца текущего года краткосрочный экономический индикатор составил 103,8%. Инвестиции в основной капитал выросли на 19,4%, положительная динамика сохраняется в промышленности, обрабатывающем секторе, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной отрасли.

В регионе реализуют проекты на триллионы тенге

Берик Уали сообщил, что за последний год количество проектов в инвестиционном пуле области увеличилось почти в четыре раза – с 29 до 112. Общий объем инвестиций вырос с 2,2 трлн до 4,4 трлн тенге.

Среди крупнейших проектов – строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты стоимостью 577,5 млрд тенге. В Семее продолжается строительство новой теплоэлектроцентрали, объем инвестиций в которую составит 714 млрд тенге. Также реализуется проект горно-обогатительного комбината стоимостью 255 млрд тенге.

Отдельно аким доложил о создании специальной экономической зоны в Семее. На ее территории планируется реализовать производственные проекты на сумму около 400 млрд тенге и создать 2500 новых рабочих мест. В настоящее время уже поступили предложения по трем крупным проектам.

На развитие Алаколя направят более 15 млрд тенге

Президенту также рассказали о развитии туристической зоны озера Алаколь. В этом году на модернизацию инфраструктуры побережья предусмотрено 15,4 млрд тенге.

Из этой суммы 11,6 млрд тенге выделят из Специального государственного фонда на строительство электрических сетей и реконструкцию терминала аэропорта в Урджаре.

Кроме того, в регионе продолжается модернизация инженерной инфраструктуры. Власти ведут работы по обновлению сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, строительству нового моста в Семее, развитию дорожной сети и жилищного строительства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по привлечению инвестиций, диверсификации экономики, модернизации инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

Глава государства также подчеркнул необходимость проведения на высоком уровне республиканской акции "Абайға құрмет".