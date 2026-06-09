На развитие Алаколя направят 15,4 млрд тенге: Токаев принял акима области Абай
Президенту доложили о строительстве новой ТЭЦ в Семее, развитии Алаколя и запуске более ста инвестиционных проектов
Сегодня 2026, 15:12
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