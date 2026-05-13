На развитие нацпарков Иле-Алатау, Алтын-Эмель и Чарын выделили до 16 млрд тенге

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании по реализации инициативы "Таза Қазақстан" поручил усилить развитие экологического туризма и модернизацию инфраструктуры в национальных парках, передает BAQ.kz.

В ходе заседания Центра по мониторингу реализации инициативы "Таза Қазақстан" особое внимание было уделено вопросам развития экотуризма.

По данным правительства, общая площадь особо охраняемых природных территорий в Казахстан составляет 30,9 млн гектаров. На территории национальных парков действует 179 туристских маршрутов и 42 экологические тропы.

Число посетителей нацпарков значительно выросло - с 2,4 млн в 2023 году до 3,7 млн в 2025 году.

Министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что в настоящее время реализуются проекты по развитию экотуризма с общим объемом инвестиций до 16 млрд тенге. Работы ведутся в Иле-Алатауском парке, а также в парках "Алтын-Эмель" и "Чарын".

В рамках программы "Чистый туризм" в парках устанавливаются контейнеры для раздельного сбора мусора, информационные баннеры, эколавки из переработанного пластика, а посетителям предоставляются биоразлагаемые пакеты.

Также ведется цифровизация: внедрена онлайн-оплата посещения парков, размещены QR-коды, а в пяти нацпарках автоматизированы контрольно-пропускные пункты.

Бектенов подчеркнул, что экотуризм является одним из самых быстрорастущих направлений в мире. По оценкам аналитиков, его объем может превысить 660 млрд долларов к 2034 году.

При этом премьер-министр раскритиковал медленные темпы развития инфраструктуры в национальных парках.

"С того времени заметных результатов нет. Необходимо активнее привлекать бизнес и ускорить обустройство природных парков", - заявил он.

Глава правительства поручил профильным ведомствам и акиматам разработать единый дизайн-код, утвердить графики работ и усилить меры по защите природных территорий, включая управление отходами и развитие туристической инфраструктуры.