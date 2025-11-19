На реализацию 186 дорожных проектов в Актюбинской области направлено 68 млрд тенге
В Актюбинской области активно реализуются инфраструктурные проекты, направленные на улучшение транспортной доступности и повышение качества жизни населения, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных коммуникаций.
"Благодаря выгодному географическому положению область обладает высоким транзитным потенциалом. Поэтому качество дорог и развитие транспортной сети всегда находятся в центре внимания жителей и власти" - подчеркнул аким области.
В 2025 году на развитие автодорожной отрасли направлено 68 млрд тенге. До конца года доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии, планируется увеличить с 78% до 82%.
Также начаты работы по реконструкции международной автодороги "Самара–Шымкент" на участке "Актобе–Улгайсын" общей протяженностью 262 км. В частности, в этом году был обновлен участок дороги "Актобе–Хромтау" протяженностью 28 км, построен новый мост. В результате открыто движение по двум полосам из четырех на участке 791–819 км. На оставшихся 234 км продолжаются строительно-ремонтные работы.
Кроме того, продолжается ремонт республиканской трассы "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз", входящей в состав Центрально-Западного транспортного коридора. 110 км уже введены в эксплуатацию.
"Безопасные дороги – это не только транспортная артерия, но и фактор экономического роста, удобства передвижения и безопасности жителей", - отметил Асхат Шахаров.
