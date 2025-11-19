В Актюбинской области активно реализуются инфраструктурные проекты, направленные на улучшение транспортной доступности и повышение качества жизни населения, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных коммуникаций.

"Благодаря выгодному географическому положению область обладает высоким транзитным потенциалом. Поэтому качество дорог и развитие транспортной сети всегда находятся в центре внимания жителей и власти" - подчеркнул аким области.

В 2025 году на развитие автодорожной отрасли направлено 68 млрд тенге. До конца года доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии, планируется увеличить с 78% до 82%.

Также начаты работы по реконструкции международной автодороги "Самара–Шымкент" на участке "Актобе–Улгайсын" общей протяженностью 262 км. В частности, в этом году был обновлен участок дороги "Актобе–Хромтау" протяженностью 28 км, построен новый мост. В результате открыто движение по двум полосам из четырех на участке 791–819 км. На оставшихся 234 км продолжаются строительно-ремонтные работы.