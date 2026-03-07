На реке Иртыш провели взрывные работы для предотвращения паводков
Сегодня 2026, 10:37
Фото: Pixabay.com
В области Абай проведены профилактические взрывные работы на реке Иртыш. Мероприятия направлены на предупреждение образования ледовых заторов в период весеннего ледохода, передает BAQ.KZ.
Работы были выполнены на площади 9360 квадратных метров. Их основной целью стало ослабление ледового покрова, чтобы обеспечить свободное прохождение ледовых масс и снизить риск заторов.
В проведении операции были задействованы силы и средства Департамент по чрезвычайным ситуациям, Департамент полиции, а также местные исполнительные органы.
На месте были организованы меры безопасности, включая контроль территории и ограничение доступа в зону проведения работ.
