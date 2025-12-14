На реконструкцию главного входа в аэропорт Алматы уйдёт пять месяцев
Первый этап рассчитан на 2,5 месяца.
Международный аэропорт Алматы с 13 декабря приступил к реконструкции главной входной группы со стороны улицы Майлина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации воздушной гавани, передаёт BAQ.KZ.
В рамках проекта будет обновлена арочная конструкция центрального входа, а также проведён комплекс сопутствующих работ. Реконструкция запланирована в два этапа и продлится в общей сложности пять месяцев.
Первый этап стартовал 13 декабря и рассчитан на 2,5 месяца. После его завершения начнётся второй этап с аналогичными сроками.
На период проведения работ схема движения на территории аэропорта изменена: для транспорта будут доступны три въезда и три выезда, ещё пять выездов временно закрыты. Движение организовано по альтернативным маршрутам.
В администрации аэропорта отметили, что принимают меры для минимизации неудобств и призвали пассажиров и посетителей обращать внимание на временную навигацию.
