На реконструкцию шести вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге

Модернизация проводится в городе Костанай, а также на станциях Аркалык, Тобол, Железорудная, Аманкарагай и Кушмурун.

Фото: Pixabay.com

В Костанайской области стартовала поэтапная реконструкция шести железнодорожных вокзалов. На реализацию проекта направлено 5,3 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ

Реконструкция включает обновление фасадов, замену кровли, ремонт залов ожидания, кассовых зон и санитарных узлов. Для удобства маломобильных граждан будут установлены пандусы. Особое внимание уделяется безопасности — обновляются системы видеонаблюдения и оповещения.

Также предусмотрено благоустройство прилегающих территорий: озеленение, обновление освещения, установка лавочек и расширение парковочных зон.

В акимате области подчеркнули значимость проекта.

"Обновленные вокзалы станут современными, безопасными и максимально удобными для пассажиров. Мы создаем комфортную транспортную инфраструктуру, которая будет служить людям долгие годы", — отметили в акимате.

После завершения реконструкции вокзалы станут более удобными и привлекательными как для жителей региона, так и для гостей Костанайской области.

Перечень объектов реконструкции:

Вокзал г. Костанай
Вокзал станции Железорудная
Вокзал станции Тобол
Вокзал станции Аманкарагай
Вокзал станции Аркалык
Вокзал станции Кушмурун

