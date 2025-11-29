На реконструкцию шести вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге
Модернизация проводится в городе Костанай, а также на станциях Аркалык, Тобол, Железорудная, Аманкарагай и Кушмурун.
В Костанайской области стартовала поэтапная реконструкция шести железнодорожных вокзалов. На реализацию проекта направлено 5,3 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.
Реконструкция включает обновление фасадов, замену кровли, ремонт залов ожидания, кассовых зон и санитарных узлов. Для удобства маломобильных граждан будут установлены пандусы. Особое внимание уделяется безопасности — обновляются системы видеонаблюдения и оповещения.
Также предусмотрено благоустройство прилегающих территорий: озеленение, обновление освещения, установка лавочек и расширение парковочных зон.
В акимате области подчеркнули значимость проекта.
"Обновленные вокзалы станут современными, безопасными и максимально удобными для пассажиров. Мы создаем комфортную транспортную инфраструктуру, которая будет служить людям долгие годы", — отметили в акимате.
После завершения реконструкции вокзалы станут более удобными и привлекательными как для жителей региона, так и для гостей Костанайской области.
Перечень объектов реконструкции:
Вокзал г. Костанай
Вокзал станции Железорудная
Вокзал станции Тобол
Вокзал станции Аманкарагай
Вокзал станции Аркалык
Вокзал станции Кушмурун
