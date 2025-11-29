В Костанайской области стартовала поэтапная реконструкция шести железнодорожных вокзалов. На реализацию проекта направлено 5,3 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

Реконструкция включает обновление фасадов, замену кровли, ремонт залов ожидания, кассовых зон и санитарных узлов. Для удобства маломобильных граждан будут установлены пандусы. Особое внимание уделяется безопасности — обновляются системы видеонаблюдения и оповещения.

Также предусмотрено благоустройство прилегающих территорий: озеленение, обновление освещения, установка лавочек и расширение парковочных зон.

В акимате области подчеркнули значимость проекта.

"Обновленные вокзалы станут современными, безопасными и максимально удобными для пассажиров. Мы создаем комфортную транспортную инфраструктуру, которая будет служить людям долгие годы", — отметили в акимате.

После завершения реконструкции вокзалы станут более удобными и привлекательными как для жителей региона, так и для гостей Костанайской области.

Перечень объектов реконструкции:

Вокзал г. Костанай

Вокзал станции Железорудная

Вокзал станции Тобол

Вокзал станции Аманкарагай

Вокзал станции Аркалык

Вокзал станции Кушмурун