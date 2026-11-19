В Актюбинской области продолжается реконструкция трассы Актобе – Карабутак – Улгайсын протяженностью 262 километра. При общей стоимости проекта 496,3 млрд тенге на сегодня завершены и введены в эксплуатацию 28 километров дороги.

С ходом строительства ознакомился Премьер-министр Олжас Бектенов во время рабочей поездки в регион. Дорога имеет стратегическое значение для международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

Председатель правления «КазАвтоЖола» Дархан Иманашев сообщил, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность трассы, повысить безопасность движения и сократить время перевозки грузов и пассажиров.

В Актюбинской области с 2024 года ведется масштабное дорожное строительство. За 2024–2026 годы на эти цели направили 109 млрд тенге, отремонтировав 956 километров дорог местного значения.

При этом проверки выявляют проблемы с качеством строительных материалов. За 10 месяцев 2026 года специалисты отобрали более 1,2 тысячи проб, из которых 11% не соответствовали установленным требованиям.

Отдельное внимание уделяется движению большегрузного транспорта. За тот же период выявлено около 4,3 тысячи нарушений весовых ограничений, что на 20% больше, чем годом ранее.

Всего в регионе ведутся строительство, реконструкция и ремонт дорог общей протяженностью свыше 1,8 тысячи километров. Из них 865 километров приходится на реконструкцию, еще около 293,5 километра на капитальный и средний ремонт.

Среди крупнейших проектов:

Актобе – Улгайсын, 262 км;

Центр – Запад, участок Астана – Иргиз, 41 км;

Бейнеу – Сексеул, 245 км;

Улгайсын – Сексеул, 215 км.

Завершить эти проекты планируется к 2029 году.

Продолжается ремонт дорог по направлениям Актобе – Оренбург, Актобе – Орск, Самара – Шымкент и Карабутак – Костанай.

По данным областных властей, доля дорог в удовлетворительном состоянии выросла с 78% до 84%. До 2029 года в регионе намерены отремонтировать еще 1,5 тысячи километров и довести долю дорог в нормативном состоянии до 95%.

По итогам поездки Олжас Бектенов поручил соблюдать установленные сроки реконструкции, усилить контроль за качеством дорожных работ и материалов, расходованием бюджетных средств и соблюдением требований безопасности. Отдельное внимание поручено уделить своевременному обустройству придорожной инфраструктуры и координации работы государственных органов с подрядчиками.