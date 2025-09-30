В Павлодаре области разгорелся крупный экологический скандал — предприятие ТОО "ЭкоАлем-ПВ" было оштрафовано на внушительную сумму в 28,4 миллиарда тенге за незаконное превышение лимитов по захоронению отходов, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Такие данные обнародовала природоохранная прокуратура после проведённого анализа соблюдения экологического законодательства.

Проверки показали, что компания значительно превысила разрешённые объёмы размещения твёрдо-бытовых отходов, чем нарушила условия действующих экологических документов. Экологи зафиксировали факт захоронения отходов сверх установленного лимита, что и стало основанием для возбуждения административного дела.

Согласно ч.6 ст.328 Кодекса об административных правонарушениях, за такие действия предусмотрен штраф в размере десяти тысяч процентов от ставки платы за захоронение сверхлимитных отходов. Именно по этой формуле и была рассчитана рекордная сумма взыскания — 28,4 миллиарда тенге.

Представители ТОО попытались оспорить постановление суда, однако апелляционная инстанция оставила решение без изменений.