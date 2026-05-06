На ремонт теплосетей области Абай выделили 2,5 млрд тенге

Правительство Казахстана выделило около 2,5 млрд тенге на ремонт тепловых сетей области Абай, передает BAQ.kz.

Финансирование выделено в рамках поручений Касым-Жомарт Токаев по повышению надежности энергосистемы и модернизации инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Средства направят на ремонт объектов теплоснабжения в Семей, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

В городе проживает около 340 тысяч человек. Централизованным теплоснабжением охвачены более 70 тысяч абонентов, включая жилые дома и социальные объекты.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 325,5 км, при этом уровень их износа достигает 58,2% - это около 189 км. Такие показатели требуют дальнейшей модернизации инфраструктуры.

За последние годы в Семее заменили и отремонтировали 54 км сетей, что позволило снизить износ с 75% до текущего уровня.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов уже проведены первоочередные работы, при этом 70% финансирования было обеспечено за счет резерва Правительства.

Выделенные средства позволят продолжить обновление ключевых участков теплосетей в преддверии отопительного сезона 2026–2027 годов и повысить надежность теплоснабжения в зимний период.