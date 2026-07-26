На Риддерской ТЭЦ в ВКО обновляют 3,3 километра тепловых сетей

Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев прибыл в Восточно-Казахстанскую область с рабочим визитом. Вместе с акимом области Нурымбетом Сактагановым он посетил Риддерскую теплоэлектроцентраль, на которой ознакомился с подготовкой предприятия к предстоящему отопительному сезону.

На Риддерской ТЭЦ, введённой в эксплуатацию в 1956 году, проводится капитальный ремонт котлоагрегатов №5 и №6, а также обновляют 3,3 километра тепловых сетей. Общая стоимость ремонтных работ - 2,6 млрд тенге, из которых 1,8 млрд тенге выделено из резерва Правительства РК. Сегодня на ТЭЦ работают свыше 400 человек.

«В Восточном Казахстане зима наступает рано, поэтому подготовка к отопительному сезону должна проводиться с соблюдением всех требований. Одна из наших главных задач - обеспечить прохождение отопительного сезона без сбоев и аварий. Этот вопрос находится на особом контроле Главы государства и Правительства страны», - подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Первый заместитель Премьер-министра ознакомился также с работой Долинного рудника компании «Казцинк» и туристической базы BearLog. На руднике ему представили применяемые технологии обеспечения безопасности работников при проведении подземных работ и меры по снижению производственных рисков. Предприятие введено в эксплуатацию в 2017 году, сегодня здесь обеспечены работой более 450 человек. На производстве активно внедряются автоматизированные решения. Проектная мощность рудника составляет 890 000 тонн полиметаллической руды в год, общие запасы оцениваются в 8,4 млн. тонн.

База отдыха BearLog была введена в эксплуатацию в январе этого года. Комплекс рассчитан на 80 мест, общая площадь - 14 269 квадратных метров.

«На базу отдыха приезжают любители фрирайда - катания на лыжах и сноубордах по неподготовленным склонам. Среди них есть и туристы из европейских стран. Развитие таких объектов способствует росту туристического потенциала Восточного Казахстана и помогает превратить Риддер в один из значимых центров круглогодичного активного отдыха в стране», - рассказал аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Рабочая поездка продолжилась в Усть-Каменогорске. Нурлыбек Налибаев посетил железнодорожный вокзал, строящуюся транспортную развязку, котельную и объекты жилищного строительства.

Проект реконструкции железнодорожного вокзала «Усть-Каменогорск-1», стоимостью 2,4 млрд тенге, реализуется с прошлого года. После завершения работ площадь вокзала увеличится вдвое - с 858 до 1 864 квадратных метров. Здесь будут созданы современные залы ожидания, комфортные условия для пассажиров, обновлены инженерные сети и благоустроена территория вокруг вокзала. На сегодня строительная готовность объекта составляет 85%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца лета текущего года.

Первый заместитель Премьер-министра ознакомился со строительством двухуровневой транспортной развязки на пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жибек Жолы в областном центре ВКО. Новая современная развязка позволит увеличить пропускную способность одного из наиболее загруженных участков Усть-Каменогорска, повысить безопасность дорожного движения и сократить время в пути для автомобилистов. Завершить строительство планируется до конца года.

Во время рабочего визита Нурлыбек Налибаев также посетил котельную №2 АО «Шығыс Жылу», где ознакомился с подготовкой предприятия к отопительному сезону. Руководство компании доложило о ходе ремонтных работ, техническом состоянии оборудования и мерах, принимаемых для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей.

Изучая развитие левобережной части Усть-Каменогорска и темпы жилищного строительства, Нурлыбек Налибаев посетил микрорайон «Нурлы жол». Сейчас левобережье областного центра ВКО - один из крупнейших районов комплексной застройки города. Здесь уже появились десятки многоквартирных домов, возведены областной театр драмы и оперетты, реабилитационный центр, Назарбаев Интеллектуальная школа, общеобразовательная школа, завершается строительство хоккейного модуля.

В перспективе предусмотрено возведение новых детсадов, школы, поликлиники и пожарного депо. Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул важность строгого контроля за сроками и качеством строительства новых жилых домов.

«Это очень удобный район. Рядом находятся школа, детский сад, спортивный комплекс и парк. Самое главное - своевременно завершить строительство и ввести дома в эксплуатацию до сентября. Необходимо обеспечить качество работ и соблюдение установленных сроков», - поручил он представителям городского акимата и областных управлений.

Кроме того Нурлыбек Налибаев проверил ход строительства аэропорта в Катон-Карагайском районе, реализуемого по поручению Президента РК. Подрядчик проекта - ТОО «Элхон». На сегодняшний день выполнено 64% строительно-монтажных работ. Основные работы по взлётно-посадочной полосе, рулёжной дорожке и перрону завершены. Сейчас ведётся укладка верхнего покрытия примерно на семистах метрах взлётно-посадочной полосы, а также на перроне и рулёжной дорожке. Возводятся терминал и вспомогательные объекты.

«Поскольку проект реализуется по прямому поручению Главы государства, важно уделять особое внимание качеству. Этот аэропорт станет стратегическим объектом транспортной инфраструктуры не только для Катон-Карагая, но и для всей страны. Нужно усилить темпы строительства и увеличить количество рабочих. Все работы должны быть завершены до 1 декабря. Асфальтирование, бетонирование и инженерные коммуникации необходимо закончить до сентября. После того как здания будут отапливаться, можно будет продолжить отделочные работы», - отметил Нурлыбек Налибаев.

Кроме того, первый заместитель Премьер-министра принял участие в выездном совещании по вопросам развития экологического туризма в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке. На совещании были представлены туристические проекты. Один из них - «Pana Katon Karagay». По проекту планируется построить новый туристический посёлок площадью 70 квадратных километров. Это позволит создать более 500 новых рабочих мест.

Кроме этого, здесь был представлен проект туристического комплекса «ULAR PARK». Строительство летнего отеля из 13 капсул планируется завершить уже в этом году, а зимний гостиничный комплекс на 150 мест стоимостью 3 млрд. тенге планируется построить к 2028 году. Компания ТОО «ULAR PARK HOTEL» вложила в этот проект 1,5 млрд. тенге, а именно - в строительство линии электропередачи, дороги и моста между сёлами Берель и Аршаты.

Первый заместитель Премьер-министра отметил, что каждый проект должен иметь практический результат и не оставаться только на уровне заявлений. По его словам, цель проведения выездного совещания - отобрать инициативы, способные дать новый импульс развитию туризма, и оказать необходимую поддержку для их реализации.