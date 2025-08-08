В столице будет организовано более 140 мероприятий, посвященных 180-летию Абая Кунанбаева. Прежде всего, 10 августа планируется возложение цветов к памятнику Абая. С 8 по 11 августа на родине Абая пройдет экспедиция из 25 человек. Об этом сообщил и. о. руководителя Управления развития языков города Астаны Досжан Исабек на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

В состав экспедиции входят известные историки, общественные деятели, депутаты, члены Общественного совета, журналисты и блогеры.

"10 августа возле развлекательного центра "Керуен" в 19.00 состоится мероприятие "Домбра party". Участники исполнят песни Абая на домбре и прочитают "Слова назидания". Цель этого вечера - популяризация искусства великого мыслителя и национального искусства", - сказал спикер.

Кроме того, учащиеся детской музыкальной школы №2 имени Розы Баглановой совместно с учащимися городской общеобразовательной школы организуют "Ән шашу". В ходе мероприятия одну песню поэта исполнят более 5 тысяч детей. Театр Sintez, созданный студентами, покажет спектакль "Абай 45".