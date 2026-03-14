14 марта 2026 года с 08:00 возобновлено движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог республиканского значения, передает BAQ.kz.

Ограничения сняты на дорогах в области Абай, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Область Абай:

на автодороге «Семей — Кайнар» км 8–266 (участок от города Семей до села Кайнар);

на автодороге «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 587–733 (участок от границы Павлодарской области до города Семей);

на автодороге «Усть-Каменогорск — Семей» км 103–198 (участок от границы Восточно-Казахстанской области до города Семей).

Павлодарская область:

на автодороге «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 525–587 (участок село Аккулы — граница области Абай);

на автодороге «Граница КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 426–525 (участок посёлок Кенжеколь — село Аккулы).

Восточно-Казахстанская область:

на автодороге «Усть-Каменогорск — Семей» км 12–103 (участок поворот на село Казачье — граница области Абай).

Получить дополнительную информацию о состоянии дорог можно круглосуточно, позвонив в колл-центр по номеру 1403.