На ряде трасс Казахстана возобновили движение

Ограничения сняты на автодорогах трех регионов.

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
93
Фото: Istockphoto.com

14 марта 2026 года с 08:00 возобновлено движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог республиканского значения, передает BAQ.kz.

Ограничения сняты на дорогах в области Абай, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Область Абай:

  • на автодороге «Семей — Кайнар» км 8–266 (участок от города Семей до села Кайнар);

  • на автодороге «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 587–733 (участок от границы Павлодарской области до города Семей);

  • на автодороге «Усть-Каменогорск — Семей» км 103–198 (участок от границы Восточно-Казахстанской области до города Семей).

Павлодарская область:

  • на автодороге «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 525–587 (участок село Аккулы — граница области Абай);

  • на автодороге «Граница КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 426–525 (участок посёлок Кенжеколь — село Аккулы).

Восточно-Казахстанская область:

  • на автодороге «Усть-Каменогорск — Семей» км 12–103 (участок поворот на село Казачье — граница области Абай).

Получить дополнительную информацию о состоянии дорог можно круглосуточно, позвонив в колл-центр по номеру 1403.

Наверх