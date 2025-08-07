На рынке Караганды обнаружили и изъяли подделки LEGO на 1 млн тенге
Изъято более 175 наборов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области полиция пресекла реализацию контрафактной продукции LEGO, передает BAQ.KZ.
Киберполиция пресекла крупную реализацию контрафактной продукции LEGO. В ходе совместной операции управления по противодействию киберпреступности и департамента юстиции в городе выявлены факты незаконного использования товарных знаков "LEGO". Проверки были инициированы обращением компании "LEGO Holding A/S", обеспокоенной появлением подделок на рынке.
В результате рейдов по складам и магазинам Караганды изъято более 175 единиц контрафактных конструкторов на сумму около 1 млн тенге. Экспертиза показала, что продукция является низкокачественной имитацией, не имеет информации о производителе и не соответствует стандартам оригинальной продукции LEGO.
В отношении нарушителей возбуждено дело. Полиция продолжает работу по защите прав интеллектуальной собственности.
Самое читаемое
- Жена мужчины, избившего 8-летнего мальчика, выступила с видеообращением
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?
- Самосуд над 8-летним мальчиком в Балхаше: подозреваемый в избиении подал встречное заявление
- Украла золото на 102 миллиона тенге: казахстанке смягчили срок по амнистии