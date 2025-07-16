На сапборде в открытое море: полицейские спасли двух женщин в Мангистауской области
Cильное течение и ветер увлекли сапборд с отдыхающими почти на 4 километра от берега.
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В Мангистау полицейские спасли двух женщин, оказавшиеся в открытом море на сапборде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Инцидент произошел вечером 14 июля около 22:47 в Тупкараганском районе. На пульт службы "102" поступило сообщение от очевидца о том, что примерно в 26 километрах от села Сайын Шапагатов, двух женщин унесло в море.
Сразу после получения сигнала группа участковых инспекторов направилась на место. Как выяснилось, сильное течение и ветер увлекли сапборд с отдыхающими почти на 4 километра от берега.
Благодаря быстрой реакции и скоординированным действиям полиции, женщины были своевременно обнаружены и благополучно доставлены на сушу.
Пострадавшие не нуждались в госпитализации. Полицейские призывают отдыхающих соблюдать меры безопасности при выходе на воду, особенно в вечернее время.
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