В Мангистау полицейские спасли двух женщин, оказавшиеся в открытом море на сапборде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошел вечером 14 июля около 22:47 в Тупкараганском районе. На пульт службы "102" поступило сообщение от очевидца о том, что примерно в 26 километрах от села Сайын Шапагатов, двух женщин унесло в море.

Сразу после получения сигнала группа участковых инспекторов направилась на место. Как выяснилось, сильное течение и ветер увлекли сапборд с отдыхающими почти на 4 километра от берега.

Благодаря быстрой реакции и скоординированным действиям полиции, женщины были своевременно обнаружены и благополучно доставлены на сушу.

Пострадавшие не нуждались в госпитализации. Полицейские призывают отдыхающих соблюдать меры безопасности при выходе на воду, особенно в вечернее время.