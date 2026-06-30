На счета детей перечислено 2,3 млрд долларов – Токаев о реализации проекта «Нацфонд – детям»

За три года реализации проекта "Нацфонд – детям" на счета казахстанских детей перечислено 2,3 млрд долларов. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.

Президент отметил, что программа "Нацфонд – детям" стала одним из важнейших социальных проектов последних лет.

"Благодаря специальной конституционной норме мы первыми в регионе трансформировали природные богатства в реальный стартовый капитал граждан", – подчеркнул Токаев.

По словам Главы государства, программа уже доказала свою эффективность.

"Программа “Нацфонд – детям” доказала свою высокую эффективность: за три года 2,3 миллиарда долларов поступили на счета шести с половиной миллионов наших юных граждан", – заявил Президент.

Токаев также отметил, что продолжением системной поддержки подрастающего поколения стали новые инициативы государства.

"Логическим продолжением этой системной заботы стали накопительная система “Келешек” и комплексная поддержка одаренных детей – победителей международных олимпиад", – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что государство продолжит инвестировать в развитие и поддержку детей.