В провинции Матрух на севере Египта произошла крупная железнодорожная авария. Несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Александрии в город Мерса-Матрух, сошли с рельсов и перевернулись, передает BAQ.KZ.

По данным Минздрава Египта, в результате инцидента погибли три человека, еще 54 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Информацию ведомство распространило через свою официальную страницу в Facebook.

На место происшествия прибыл вице-премьер по вопросам промышленности и министр транспорта Камель аль-Вазир. По сообщению телеканала Sada el-Balad, он поручил создать специальный комитет для расследования причин аварии и подчеркнул, что виновные будут привлечены к максимально строгой ответственности.