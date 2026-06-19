На севере Казахстана нашли новые следы эпохи Золотой Орды

Археологи и студенты Kozybayev University завершили очередной сезон исследований на древнем городище Ак-Ирий в Северо-Казахстанской области. В ходе экспедиции ученые получили новые данные, подтверждающие, что поселение существовало в эпоху Золотой Орды. Полевые работы продолжались 17 дней.

Городище расположено недалеко от села Долматово на высоком мысе, окруженном с трех сторон крутыми речными обрывами высотой до 40 метров. С четвертой стороны территорию защищал земляной вал, что делало поселение труднодоступным для возможных противников. По мнению исследователей, Ак-Ирий мог выполнять сразу несколько функций — оборонительную, хозяйственную и торговую. Не исключено, что в средние века он служил важным пограничным пунктом.

Археологические исследования на объекте ведутся уже более 22 лет. За это время ученым удалось собрать значительный материал, свидетельствующий о развитой жизни на территории современного Северного Казахстана. В нынешнем сезоне исследователи получили результаты радиоуглеродного анализа костей и древесного угля, обнаруженных во время раскопок. Экспертиза проводилась в специализированной лаборатории в Вильнюсе. Исследование показало, что находки относятся к периоду Золотой Орды.

По словам ученых, полученные данные подтверждают, что в эпоху средневековья северные территории современного Казахстана были не периферией, а активно заселенным и развивавшимся регионом, где существовали укрепленные поселения и торговые связи. Исследования городища Ак-Ирий продолжаются. Археологи рассчитывают, что дальнейшие раскопки помогут раскрыть новые страницы истории Великой степи и уточнить роль Северного Казахстана в период Золотой Орды.