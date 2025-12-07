  • 7 Декабря, 17:48

На северо-западе Китая в серии ДТП погибли девять человек

Пострадавших доставили в больницы

Фото: Pixabay.com

Девять человек стали жертвами серии дорожно-транспортных происшествий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Ещё семь человек получили различные травмы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

Аварии произошли около 22:00 по местному времени на нескольких участках скоростной автомагистрали в городском уезде Усу округа Тачэн. Точные причины серии ДТП пока не установлены, ведётся расследование.

Пострадавших доставили в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

