На шахте в ВКО погиб рабочий при падении с высоты

В Восточно-Казахстанской области на Артемьевской шахте ТОО «Востокцветмет» произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе компании KAZ Minerals, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла 9 мая. По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ механик пыле-вентиляционной службы упал с высоты около девяти метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

В компании отметили, что для выяснения причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия, которая проводит расследование.

Семье погибшего пообещали оказать необходимую помощь.

Ранее, 5 мая, в Усть-Каменогорске на предприятии Казцинк произошёл взрыв и пожар в плавильном отделении электролизного цеха свинцового завода. В результате инцидента погибли два человека, ещё несколько работников получили травмы.