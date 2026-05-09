На шахте в ВКО погиб рабочий при падении с высоты
Во время проведения ремонтных работ механик пыле-вентиляционной службы упал с высоты около девяти метров и получил травмы.
Сегодня 2026, 22:08
147Фото: Pixabay.com
В Восточно-Казахстанской области на Артемьевской шахте ТОО «Востокцветмет» произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе компании KAZ Minerals, передает BAQ.KZ.
Трагедия произошла 9 мая. По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ механик пыле-вентиляционной службы упал с высоты около девяти метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.
В компании отметили, что для выяснения причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия, которая проводит расследование.
Семье погибшего пообещали оказать необходимую помощь.
Ранее, 5 мая, в Усть-Каменогорске на предприятии Казцинк произошёл взрыв и пожар в плавильном отделении электролизного цеха свинцового завода. В результате инцидента погибли два человека, ещё несколько работников получили травмы.
