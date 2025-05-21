В столице продолжается обновление дорожно-транспортной инфраструктуры: на участке шоссе Коргалжын - от улицы Чингиза Айтматова до улицы Е-128 - начались работы по укладке верхнего слоя асфальта, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С 22 по 26 мая движение на данном отрезке будет частично ограничено. Работы проводятся в рамках среднего ремонта и предусматривают поэтапную организацию проезда: автомобили смогут двигаться в обоих направлениях, но по одной из сторон дороги.

Городские власти просят водителей и пешеходов с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать маршруты и следовать установленным временным дорожным знакам.