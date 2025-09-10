На горнолыжном курорте "Шымбулак" временно остановилась канатная дорога "Комби-2" на высоте 3200 метров, передает BAQ.KZ. Ситуация потребовала срочной эвакуации гостей. Спасатели ДЧС Алматы, РОСО МЧС и сотрудники курорта сработали оперативно: 21 человека сняли из кабин с помощью альпинистского снаряжения, более 100 туристов доставили с Талгарского перевала транспортом курорта.

Пострадавших нет. Канатная дорога временно не работает — ведутся восстановительные работы, — сообщили в ДЧС.

Для ожидающих администрация организовала горячие напитки и места для обогрева. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что подобные сценарии отрабатывались заранее — регулярно проводились учения по действиям в нештатных ситуациях. Именно благодаря тренировкам эвакуация прошла быстро и без происшествий.