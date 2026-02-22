22 февраля в 12:48 в Медеуском районе поступило сообщение о сходе снежной лавины на внетрассовой территории Сухого Лога, сообщает BAQ.kz.

Под снежную массу попал человек, сообщили в ДЧС мегаполиса.

К месту происшествия оперативно направились спасатели горного курорта Shymbulak и подразделение УСП-23 ДЧС Алматы.

Уже в 12:58 пострадавшего извлекли из-под снега и доставили в медицинский пункт курорта для осмотра. По информации спасательных служб, его жизни и здоровью ничего не угрожает — после обследования мужчину отпустили домой.

Специалисты напоминают, что катание вне подготовленных трасс сопряжено с повышенным риском, особенно в период нестабильных погодных условий.