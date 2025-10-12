Инцидент произошел сегодня на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Гражданка КНР, 1973 года рождения, получила травму спины и не смогла самостоятельно передвигаться, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Для оказания помощи на место выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана.