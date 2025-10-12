На "Шымбулаке" спасатели помогли туристке из Китая, получившей травму на склоне
Иностранная туристка получила травму спины во время спуска с горы.
Сегодня, 06:22
101Фото: МЧС РК
Инцидент произошел сегодня на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Гражданка КНР, 1973 года рождения, получила травму спины и не смогла самостоятельно передвигаться, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Для оказания помощи на место выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана.
"Спасатели поднялись на канатной дороге к месту происшествия и совместно со спасателями горнолыжного курорта "Шымбулак" оказали пострадавшей первую помощь, после чего транспортировали женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
