На "Шымбулаке" спасатели помогли туристке из Китая, получившей травму на склоне

Иностранная туристка получила травму спины во время спуска с горы.

Инцидент произошел сегодня на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Гражданка КНР, 1973 года рождения, получила травму спины и не смогла самостоятельно передвигаться, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Для оказания помощи на место выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана.

"Спасатели поднялись на канатной дороге к месту происшествия и совместно со спасателями горнолыжного курорта "Шымбулак" оказали пострадавшей первую помощь, после чего транспортировали женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

