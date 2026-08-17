Четыре шедевра вынесли из музея в Италии, не активировав сигнализацию
Полиция рассматривает версию о том, что произведения художника XV века Антонелло да Мессина похитили по заказу для черного рынка.
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Из Регионального междисциплинарного музея в итальянской Мессине похитили четыре картины эпохи Возрождения, представляющие значительную художественную и историческую ценность, сообщает BBC.
О краже сообщил министр культуры Италии Алессандро Джули. По его словам, из музея были похищены три части полиптиха Сан-Грегорио, а также написанные с двух сторон одной доски «Мадонна с младенцем» и «Христос в Пиете».
Автором всех похищенных произведений считается художник XV века Антонелло да Мессина.
Как рассказала директор музея Мариса Меркурио, ограбление произошло в субботу предположительно около 21:50 по местному времени.
«Мы шокированы. Это огромная потеря и для музея, и для города, и для нашей общины, и для мира искусства», - заявила Мариса Меркурио, слова которой приводит агентство ANSA.
Полиция выясняет, каким образом злоумышленникам удалось проникнуть в музей, не активировав сигнализацию.
По данным ANSA, одной из основных версий следствия остается кража произведений по заказу для последующей продажи на черном рынке.
Все похищенные картины написаны на деревянных досках. В отличие от полотен на холсте, их невозможно было свернуть в рулон, поэтому следователи также устанавливают, каким образом преступники смогли незаметно вынести произведения из здания.
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