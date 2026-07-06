На Сицилии ограничили работу аэропорта Катании из-за извержения вулкана Этна
Воздушная гавань временно не принимает рейсы, при этом вылеты продолжаются в штатном режиме.
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Власти Италии ввели ограничения на работу аэропорта Катании на острове Сицилия в связи с очередной активизацией вулкана Этна. Воздушная гавань временно приостановила прием прибывающих рейсов, сообщают итальянские СМИ.
По имеющейся информации, ограничения носят временный характер и могут быть пересмотрены уже вечером. При этом отправление самолетов из аэропорта Катании осуществляется в обычном режиме.
Этна, расположенная на восточном побережье Сицилии неподалеку от городов Мессина и Катания, вновь проявляет повышенную вулканическую активность с конца июня.
Как сообщили итальянские специалисты, утром 5 июля вулкан выбросил столб вулканического пепла высотой около 1,5 километра. Власти продолжают следить за развитием ситуации и оценивают возможное влияние извержения на авиационное сообщение в регионе.
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