Аэропорт итальянского города Катания на острове Сицилия временно прекратил работу из-за очередного извержения вулкана Этна. Воздушная гавань останется закрытой как минимум до ночи 14 августа, однако сроки могут быть продлены, сообщает агентство dpa.

Извержение уже несколько дней серьезно влияет на работу аэропортов Сицилии. Сотни рейсов были отменены или задержаны, а часть самолетов перенаправили в аэропорты Палермо и Комизо.

Пассажиры сообщают о переполненных поездах и резком росте стоимости такси, поскольку многие пытаются добраться до альтернативных аэропортов.

Перебои затронули и Мальту

Последствия извержения ощущаются не только на Сицилии. По информации Times of Malta, перебои в авиасообщении затронули и соседнюю Мальту.

11 августа здесь были отменены 19 рейсов, а 12 августа – еще три. Кроме того, несколько самолетов вылетели с существенными задержками.

Лава и столбы пепла

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), с конца прошлой недели Этна выбрасывает большие объемы вулканического пепла и раскаленных обломков породы.

Сейчас лава изливается сразу из двух жерл, расположенных на высоте 2360 и 2750 метров, а недавно специалисты зафиксировали образование еще двух лавовых потоков.

Этна считается самым активным вулканом Европы и извергается несколько раз в год. Предыдущая фаза активности наблюдалась в начале июля – тогда также были зафиксированы перебои в авиасообщении на Сицилии.