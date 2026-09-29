На сколько лет Казахстану хватит подземных вод

Директор Департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации РК Жайык Ерикулы на брифинге в СЦК рассказал, можно ли определить, на сколько лет Казахстану хватит имеющихся запасов подземных вод, передает BAQ.KZ.

По его словам, общий объем утвержденных запасов подземных вод в стране составляет около 43 млн кубометров в сутки.

При этом определить конкретный срок, на который хватит этих запасов, нельзя, поскольку подземные воды постоянно пополняются естественным путем.

«Подземные воды по своей природе постоянно пополняются за счет дождевых, талых и поверхностных вод. Поэтому нельзя точно сказать, на сколько лет хватит имеющихся запасов», – пояснил Жайык Ерикулы.

Он отметил, что ключевое значение имеет соблюдение установленных объемов водозабора.

«Главный вопрос заключается в том, какой объем воды мы можем разрешить использовать. Если выдавать разрешения сверх утвержденных запасов, объем подземных вод начнет сокращаться. Поэтому бассейновые инспекции контролируют этот вопрос и не выдают разрешения сверх утвержденного объема», – сообщил директор департамента.

Жайык Ерикулы также рассказал о ситуации в южных регионах страны. По его словам, из 43 млн кубометров в сутки утвержденных запасов подземных вод около 25 млн кубометров в сутки приходится на юг Казахстана.

При этом ситуация различается в зависимости от конкретного района: в одних местах подземные воды могут быть солеными, в других — минеральными или термальными. Поэтому возможность их использования определяется с учетом характеристик конкретных запасов.