На сколько лет Казахстану хватит подземных вод
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Директор Департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации РК Жайык Ерикулы на брифинге в СЦК рассказал, можно ли определить, на сколько лет Казахстану хватит имеющихся запасов подземных вод, передает BAQ.KZ.
По его словам, общий объем утвержденных запасов подземных вод в стране составляет около 43 млн кубометров в сутки.
При этом определить конкретный срок, на который хватит этих запасов, нельзя, поскольку подземные воды постоянно пополняются естественным путем.
«Подземные воды по своей природе постоянно пополняются за счет дождевых, талых и поверхностных вод. Поэтому нельзя точно сказать, на сколько лет хватит имеющихся запасов», – пояснил Жайык Ерикулы.
Он отметил, что ключевое значение имеет соблюдение установленных объемов водозабора.
«Главный вопрос заключается в том, какой объем воды мы можем разрешить использовать. Если выдавать разрешения сверх утвержденных запасов, объем подземных вод начнет сокращаться. Поэтому бассейновые инспекции контролируют этот вопрос и не выдают разрешения сверх утвержденного объема», – сообщил директор департамента.
Жайык Ерикулы также рассказал о ситуации в южных регионах страны. По его словам, из 43 млн кубометров в сутки утвержденных запасов подземных вод около 25 млн кубометров в сутки приходится на юг Казахстана.
При этом ситуация различается в зависимости от конкретного района: в одних местах подземные воды могут быть солеными, в других — минеральными или термальными. Поэтому возможность их использования определяется с учетом характеристик конкретных запасов.
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