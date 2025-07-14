Казахстан по-прежнему остаётся одной из самых богатых на природные ресурсы стран региона. Согласно последним официальным данным, при текущих объёмах добычи обеспеченность основными видами полезных ископаемых составляет от нескольких десятков до сотен лет, передает BAQ.KZ.

Золота — хватит примерно на 30 лет

Меди — на 38 лет

Свинца — на 156 лет

Железных руд — на 957 лет

Угля — на 350 лет

Кроме того, устойчивый запас наблюдается по ряду других стратегически важных минералов: марганцу, титану, молибдену, редкоземельным металлам и другим ресурсам, востребованным в энергетике, промышленности и высоких технологиях.

В Министерстве промышленности и строительства РК подчёркивают, что несмотря на значительные объёмы запасов, важно не только рационально использовать природные богатства, но и активно развивать геологоразведку. Это необходимо как для пополнения ресурсной базы, так и для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор.

"Устойчивость минерально-сырьевой базы Казахстана - это не просто цифры. Это основа нашей экономической безопасности и возможности оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке", - отмечают в профильных ведомствах.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз подчёркивал важность перехода от сырьевой модели к экономике высокой переделки, при этом отмечая, что разумное использование недр должно сопровождаться инновациями, экологическими стандартами и участием государства в стратегических отраслях.

Сегодняшняя статистика подтверждает: у Казахстана есть все возможности, чтобы не только сохранить, но и укрепить свои позиции на мировой сырьевой арене - при условии системного подхода к управлению недрами.